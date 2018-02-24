CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку из-за допинга

Её допинг-проба А, взятая 18 февраля, подтвердила наличие запрещенного препарата в организме. От вскрытия пробы Б Сергеева отказалась. Затем она сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню.

Надежда Сергеева в паре с Анастасией Кочержовой заняла 12 место в соревованиях двухместных экипажей на Олимпиаде в Пхенчхане. Их результат теперь аннулирован.

Напомним, 22 февраля петербургские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова приняли решение вернуть олимпийские медали из-за обвинений в употреблении допинга.