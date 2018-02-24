CAS дисквалифицировал российскую бобслеистку из-за допинга
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую бобслеистку Надежду Сергееву. В её допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество – триметазидин.
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Источник: Максим Блинов / РИА «Новости»
Её допинг-проба А, взятая 18 февраля, подтвердила наличие запрещенного препарата в организме. От вскрытия пробы Б Сергеева отказалась. Затем она сдала аккредитацию и покинула Олимпийскую деревню.
Надежда Сергеева в паре с Анастасией Кочержовой заняла 12 место в соревованиях двухместных экипажей на Олимпиаде в Пхенчхане. Их результат теперь аннулирован.
Напомним, 22 февраля петербургские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова приняли решение вернуть олимпийские медали из-за обвинений в употреблении допинга.
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