Петербургские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут олимпийские медали

Петербургские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые медали, завоеванные на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом рассказала пресс-секретарь Федерации керлинга России Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия-1».

«Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем», — заявила она.

Обе допинг-пробы Крушельницкого показали наличие в крови милдроната. Ранее спортсмен выступил с заявлением, в котором признался, что не видит смысла в слушаниях в Спортивном арбитражном суде, так как в рамках антидопинговых правил это бесполезно.

Супруги-спортсмены Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали для России первую в истории керлинга олимпийскую медаль, а британские журналисты назвали Брызгалову одной из самых красивых спортсменок на Играх.