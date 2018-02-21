«Москва — не вся Россия»: Екатерина Андреева впервые прокомментировала уход из программы «Время»

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева отреагировала на сообщения об уходе из программы «Время». «Мое время закончиться не может — от Волги и до Енисея — я веду „Время“ на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва», — ответила Андреева подписчикам в Instagram в ответ на вопросы о смене ведущей программы «Время».

Накануне стало известно, что с 19 февраля Первый канал изменил формат выпуска программы «Время»: теперь она выходит в новой студии, а ведущие взаимодействуют с графикой. Русская служба BBC сообщила, что как минимум до президентских выборов 18 марта основной выпуск программы «Время» будет вести шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов.

По словам источника телерадиовещательной корпорации, помимо сложностей работы в новой студии причиной ухода телеведущей стали сложные отношения с главой Первого канала Константином Эрнстом. Источники корпорации отмечали, что Эрнст хотел уволить Екатерину Андрееву еще в 2009 году, однако этого не дал сделать президент России Владимир Путин. Представитель Первого канала в комментарии «Ведомостям» опроверг информацию о скором уходе Андреевой. Он отметил, что через некоторое время Андреева снова будет вести основной выпуск программы «Время». Телеведущая ведет «Время» с 1997 года.

По материалам «ДП»