Петербургские тяжелоатлеты с инвалидностью завоевали пять медалей и установили новый рекорд

Петербуржцы завоевали пять медалей и установили новый рекорд на чемпионате России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Как рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «Точка опоры», около 200 спортсменов с ПОДА из 33 регионов страны выступили на Чемпионате России – 2018 по пауэрлифтингу (жим штанги) в Суздале. Медали разыграли в 10 весовых категориях и общекомандном зачете среди мужчин и женщин.

Санкт-Петербург был заявлен в составе из двенадцати атлетов. Золотые медали завоевали Марина Бекетова (весовая категория до 50 кг – результат 91 кг) и Магомед Джамалов (категория 88 кг), который установил новый рекорд России, пожав штангу в 206 кг. Этот результат также считается и рекордом Европы, но из-за исключения ПКР из МПК, не может быть подтвержден официально.

Серебряную медаль в состязаниях среди спортсменов весовой категории свыше 86 кг взяла Ирина Садовникова с показателем 122 кг. Бронза в активе Игоря Смирнова (весовая категория 107 кг). Также третий результат продемонстрировал Максим Гераскин (весовая категория 48 кг) в рамках первенства России.

«Соревнования прошли на высоком уровне. Выросли все команды. Питерский пауэрлифтинг развивается, об этом говорит большое количество новых спортсменов. И именитые атлеты выступают неизменно достойно», – сказал Денис Лещев, старший тренер петербургской сборной по пауэрлифтингу лиц с ПОДА.

По материалам «Фонтанки»