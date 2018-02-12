Не выходи из комнаты: что не так с мужчинами в клубах Петербурга?

Кислоты

Он ловит вас на рейве. Утверждает, что вы знакомы. Давно следит за вашими творческими поисками и уже планирует бюджет моноспектакля, в котором вы будете играть «Венеру в мехах». Обнаженной. Знал, чем вас зацепить. Вы находитесь в эпицентре стритвира, но он здесь са-а-амый модный. Даже не носит сменку для кроссовок Balenciaga — ему не страшно запачкать их по дороге в техно-клуб. Через полчаса он увозит вас к кому-то в гости. Не важно к кому, лишь бы там была ванна. На пороге предупреждает: «Все, что здесь произойдет, останется здесь». Вы заинтригованы, немного напуганы, но исследовательский кураж сильнее страха. Вы попадаете в компанию раскованных людей. Все скидывают брендовое и не очень, забираются в джакузи, миксуют Луну с густым даунбитом и говорят только правду. Ваш новый приятель — человек непростой. Изъясняется загадками, работает то ли в ДЛТ, то ли в Au Pont Rouge, а зарабатывает ресейлом шмота и, возможно, чего-то еще… Через пару часов вы знаете друг о друге все. Как и то, что закладки бывают не только книжными, а мир, оказывается, окутан таинственной сетью Tor, в которой никто не оставляет следов и можно купить даже веру, надежду и любовь — за биткойны. Никаких сексуальных поползновений. Вы уже семья. Он снова вызывает такси. Только не в клубы. В клубы едут те, у кого нет семьи и нет ванны. У вас теперь есть. На второй квартире людей еще больше. Он бегло поясняет: «Этот меня хочет… С этой я мог бы встречаться… А тебя я мог бы любить всю жизнь». Вы для него — луч света в техно-туннеле, девушка, у которой есть цели и нет ни одного свитшота с кириллицей. Остальные смотрят на вас без интереса и предпочли бы, чтобы вас здесь не было. Вы привыкли располагать к себе интеллектом, артистизмом, грацией. Здесь иные ценности. Какие именно, вы вряд ли когда-нибудь поймете. Новеньких сюда берут неохотно. Но пока вы с ним, вас это не беспокоит. На часах девять утра. У него возникает срочное дело. Надо куда-то заехать, что-то забрать, кому-то отвезти. Он скоро вернется. Каждые полчаса он звонит, шепчет нежности, просит дождаться, шлет грустноглазые селфи из подворотен. Он так хочет быть рядом, но дело превыше всего. Вы, в общем-то, не скучаете. Вам рассказывают мно­го нового о «баленсиаге». Вам объясняют, насколько нужно замедлить bpm, чтобы получить из хауса даунбит. С вами хотят разговаривать и обниматься. Вы не против, вы любите внимание. Кто-то передает вам трубку: на линии — он. Еще не все рубежи пройдены, еще не все этапы преодолены, но он думает только о вас и уже приближается. Через час он уведомляет: все изменилось. Последний поезд на Plexus уже ушел. Обстоятельства невозможно было предугадать. Ваш спутник успел стать другим, и он не хочет, чтобы вы видели его таким. Каким «другим»? Каким «таким»? Эти загадки слишком трудны для бесхитростной девичьей логики. Вы покидаете эту странную квартиру с плотно задернутыми шторами. Никто не заметит вашего ухода. Никто не запомнит вашего лица. В полдень он напишет: «Я решил. Я не стану тебя во все это впутывать. Ты совсем меня не знаешь. Ты особенная. Ты должна жить по-другому». Что это было? Пожалуй, самый фатальный роман в вашей жизни.

Пять утра

Для тех, кто помнит «Дружбу», «Дом быта» и Конюшенную площадь до того, как там завелось техно, «Скотный двор» — как обитель дальних родственников, которых не выбирают. Кто-то пропал без вести, кто-то открыл школу йоги, кто-то размножился, а кто-то так никуда и не приткнулся. Последние стекаются в «Скотный». Не стареет только Рома-фейсконтроль, танцуют только случайные люди. Единственный, кто еще на что-то надеется, — диковатый гардеробщик-афроамериканец, который так дерзко транслирует вам свои намерения, что придется остаться в пальто. И все же здесь есть зона флирта — диван под проекцией, в узких кругах известный как «диван „пять утра“». Когда часы бьют пять утра, иной ветеран клубного движения устает подпирать барную стойку и падает на этот диван. Если вы уже заняли стратегическую позицию, ветеран падает вам на колени. И молвит: «Ну что, едем?» Можно его увозить. Можно повторить на следующих выходных. Толку не будет, но для здоровья, говорят, полезно. А в вашем возрасте уже стоит задуматься о здоровье.

На домашнем аресте

«Голицын Лофт». Казалось бы, пристанище пыльного андеграунда, но если погулять по коридорам, можно познакомиться с режиссером Максимом Диденко, попасть на концерт рэп-бенда театральных деятелей «ДЛЗП» и обнаружить за «вертушками» актера Илью Деля, который своими техно-сетами разносит бар «Треска» так живо, как мало кто сегодня разносит Конюшенную. Околотеатральные афтепати не сравнить с околомодными, на которых все жмутся по темным углам и, общаясь годами, остаются навеки чужими друг другу. Актеры умеют дружить, веселиться, никогда не выходят из состояния «в этюде» и действительно любят техно. Для них это не просто саундтрек к модному показу. Это импульс, который задает ритм сценическому существованию. Благодаря им вы наконец-то проникнетесь техно-звучанием. А они, благодаря вам, впервые услышат слово «баленсиага». Молчит здесь только актер из Москвы — аккумулирует энергию перед премьерой. Он просит рассказать еще что-нибудь про «баленсиагу» и, пока вы читаете свой монолог, ненавязчиво набрасывает эскиз татуировки где-то в районе вашего крестца. Потом он провожает вас домой. Разговоры об искусстве, амбициях и Серебренникове. Вы допускаете, что вынужденное сотрудничество с государством все-таки может быть оправданным. Независимый артист категорически против, вплоть до броска в Обводный канал. Острая тема рождает актерский этюд. Он эффектно валит вас на газон и одаривает драматичными поцелуями. Ужасно не хочется расставаться, но через два часа ему играть Змея-искусителя на Новой сцене Александринки. После спектакля вас приглашают на чай. В его номер. Но вы уже уснули, и завтра на работу. Утром он снова настаивает: «Репетиция до 17.00. Спектакль в 19.00. У нас час. Постель расстелил. Чаю купил. Решайся». — «Может, он просто не вышел из роли…» — думаете вы. В полночь он подкарауливает вас у дома и обвиняет в том, что вы общались с ним только ради прорыва в индустрию, зазря его разгорячили, двое суток водили за нос, и теперь он возвращается в Москву ни с чем. Под занавес хорошо поставленным голосом он бросает вам: «Пропутинская шлюха». Затемнение. Для интереса вы находите его в «Инстаграме» и выясняете, что он счастливо женат.