Российские фигуристы досрочно взяли серебро Олимпиады

Российские фигуристы выиграли серебро в командном турнире на Олимпиаде в Пхенчхане. После выступления женщин в одиночной программе сборная России стала недосягаемой до США, Италии и Японии, занимающих третье, четвертое и пятое места соответственно, сообщает Интерфакс. Лидирующая сборная Канады также досрочно обеспечила себе чемпионство.

Командный турнир завершился произвольной программой танцевальных дуэтов. Россию представляли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Они заработали 110,43 балла, став третьими. Выиграли произвольную программу канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир (118,10), на втором месте — американцы Майя и Алекс Шибутани (112,01). Россияне заработали 66 очков. В активе Канады 73 балла. Бронзовыми призерами стали фигуристы сборной США (62 балла).

Максимальное количество очков в турнире российской команде принесли Евгения Медведева (короткая программа и новый мировой рекорд), Алина Загитова (произвольная), спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (короткая). Наталья Забияко и Александр Энберт в произвольной программе спортивных пар заняли третье место. Боброва и Соловьев дважды стали третьими, Михаил Коляда в короткой программе занял восьмое место, в произвольной — второе.

По материалам «ДП»