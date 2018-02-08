Семейная пара из Петербурга одержала первую победу в керлинге на Олимпийских играх

Супруги-спортсмены из Петербурга Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова одержали победу 4:3 в матче по керлингу среди смешанных пар на Олимпийских играх в Пхенчхане. Они встретились во втором туре с норвежской сборной — Кристиной Скаслиен и Магнусом Недреготтеном.

Следующий матч Брызгалова и Крушельницкий проведут девятого февраля против сборной Финляндии. Встреча начнется в 02:35

Напомним, «Яндекс» впервые покажет трансляции Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. На главной странице сервиса также будут доступны записи соревнований. Церемония открытия Олимпийских игр состоится 9 февраля в 14:00 по московскому времени.