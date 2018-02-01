Суд разрешил 28 пожизненно отстраненным российским спортсменам участие в Олимпиаде

1 февраля спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает Meduza.

Санкции аннулированы в отношении бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольги Стульневой, Людмилы Удобкиной, скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елены Никитиной, Ольги Потилицыной, Марии Орловой, лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой, конькобежцев Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артема Кузнецова, саночников Татьяны Ивановой, Альберта Демченко, хоккеисток Екатерины Лебедевой, Екатерины Пашкевич, Татьяны Буриной, Анны Щукиной и Екатерины Смоленцевой. Таким образом, эти спортсмены могут принять участие в Играх в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

Еще для 11 спортсменов пожизненный запрет заменен на пропуск одной Олимпиады. Это бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Кузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

31 января президент Владимир Путин попросил прощения у российских спортсменов за то, что власти не смогли защитить их от нападок извне. В декабре 2017 года в результате допингового скандала исполком МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны. 24 января СМИ сообщали о том, что организация также запретила российским болельщикам сидеть на трибунах с национальным флагом, однако позже это решение было отменено. В сети также появились первые эскизы формы «нейтральных» спортсменов — от МОК и бренда Zasport.