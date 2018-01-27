Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт: «С этого дня Олимпиада для меня - это больше не спорт»
Биатлонистка и номинантка премии «Собака.ru ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала ситуацию с её недопуском на Зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Она опубликовала соответствующий пост в своем Instagram.
«Дорогие Друзья! Сегодня я получила окончательное решение о том, что я не имею права выступить на ОИ 2018...
Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях...Скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня - это больше не спорт!МОК забыл все принципы Пьера Де Кубертена!Политика, деньги, алчность, зависть и страх! Я не вижу борьбы с мнимым допингом - я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу!
Смешно: но критерий, по которому меня не берут на игры-потенциальная возможность выиграть медаль!
Я благодарю за поддержку всех родных, друзей и болельщиков! Русские не сдаются!» – отметила в своем аккаунте спортсменка.
Напомним, на Игры в Пхенчхан отправится делегация из 340 человек, из них 169 – спортсмены. Из биатлонистов до Олимпиады допустили только четверых: Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Ульяну Кайшеву и Татьяну Акимову.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.