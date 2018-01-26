Госдума узаконила штрафы за подделку билетов на чемпионат мира по футболу

Государственная дума в третьем чтении утвердила законопроект о наказании за перепродажу и подделку билетов на матчи чемпионата по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

Закон прописывает изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые будут действовать только на время ЧМ-2018. В соответствии с ними, за продажу билетов без договоренности с FIFA обычным гражданам будет грозить штраф в размере 20–25-кратной стоимости входного билета, «но не менее 50 тысяч рублей».

Для должностных лиц штраф составит 30-кратную стоимость билета, но не более 150 тысяч рублей. ИП кроме аналогичных штрафов грозит также административная приостановка деятельности до 90 суток. Юрлицам, нарушившим закон, придется заплатить государству от 500 тысяч до 1 млн рублей либо подвергнуться приостановке деятельности на срок до 90 суток.

Кроме перекупщиков, в статье КоАП вводится наказание и для тех, кто захочет подделать билеты на футбольные матчи. За это нарушение максимальное наказание — штраф в 1,5 млн рублей, если подделкой займется юрлицо. Штрафы для граждан составят от 50 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. Для ИП — аналогичные суммы либо приостановление деятельности до 90 суток.

Штрафы рассчитывались с учетом тех норм, которые действовали в других странах во время проведения ЧМ, отмечается в пояснительной записке.

Чемпионат мира по футболу продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 стартовала на сайте FIFA осенью 2017 года. Самый дешевый можно приобрести за 1280 рублей.

По материалам «Фонтанки»