Петербург может принять Чемпионат мира по хоккею в 2024 году
Федерация хоккея России (ФХР) планирует провести чемпионат мира по хоккею 2024 года в Петербурге. Об этом рассказал глава федерации Владислав Третьяк на официальном канале ФХР в YouTube.
«Мы хотим, чтобы взрослый чемпионат мира в 2024 году прошел в Санкт-Петербурге, там строится еще один стадион, улучшается инфраструктура. Предпосылки есть, постараемся добиться, чтобы чемпионат мира прошел у нас», – отметил Третьяк.
Напомним, в 2016 году Петербург уже принимал матчи международного турнира наравне с Москвой. Тогда золото ушло сборной Канады. В 2000 году Петербург также принимал матчи чемпионата вместе со столицей.
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