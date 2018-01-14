Петербург может принять Чемпионат мира по хоккею в 2024 году

«Мы хотим, чтобы взрослый чемпионат мира в 2024 году прошел в Санкт-Петербурге, там строится еще один стадион, улучшается инфраструктура. Предпосылки есть, постараемся добиться, чтобы чемпионат мира прошел у нас», – отметил Третьяк.



Напомним, в 2016 году Петербург уже принимал матчи международного турнира наравне с Москвой. Тогда золото ушло сборной Канады. В 2000 году Петербург также принимал матчи чемпионата вместе со столицей.