В Петербурге начали ходить бесплатные поезда для лыжников

Сегодня в Петербурге начинают движение электрички «Лыжные стрелы», на которых лыжники доедут до трасс в Орехово и Шапки. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту.

В программу входит не только поездка до станции Шапки (или Орехово) и обратно, но и инструкторское сопровождение по заранее подготовленным трассам на 5, 10 и 15 километров, а также развлекательная программа после возвращения из леса. Расписание электричек и подробности программы можно узнать в группе «Лыжные стрелы» «Вконтакте». Бесплатные билеты можно приобрести в отделе физкультуры и спорта в районных администрациях.

Напомним, что туристские поезда «Лыжная стрела» пользовались большой популярностью у ленинградцев в 1960 — 1980 годы. Затем лыжные поезда отменили, и только в 2007 году программа вновь была возобновлена.