Россия сможет использовать два из трех цветов национального флага на Олимпиаде

«Р-Спорт» раскрыло требования МОК. Так, на форме спортсменов необходимо заменить герб страны олимпийскими кольцами, а название Russia на «Олимпийский спортсмен из России» (Olympic Athlete from Russia). Соответственно аббревиатуру RUS необходимо заменить на OAR.

Нельзя как-либо выделять шрифтом название страны на форме команды, а также не следует использовать товарный знак «Team Russia».

Все надписи должны быть выполнены на английском языке.

При этом команде из России разрешили оставить один или два цвета национального флага. Отдельные части не должны напоминать национальный флаг. Все образцы экипировки и продукции нуждаются в одобрении МОК.

Новые принципы оформления применяются как к спортсменам, так и тренерам и официальным лицам.

Напомним, недавно ОКР (Олимпийский комитет России) заявил, что именно они разработают новую форму для российской команды. От экипировки бренда Zasport, которую уже презентовали несколькими неделями ранее, придется отказаться из-за вступивших в силу требований МОК.