Российским спортсменам разрешили участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом

Олимпийское собрание ОКР проголосовало за участие российских спортсменов в Играх-2018 в Южной Корее в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

11 декабря стало известно, что большая часть спортсменов из российской сборной выразила желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под олимпийским флагом, приводит слова главы комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софьи Великой Интерфакс.

Напомним, 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета принял решение отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в 2018 году. Российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.