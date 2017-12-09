Форму для «нейтральных» спортсменов из России изготовит Олимпийский комитет

Новую форму для сборной изготовит Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом сообщил его президент Александр Жуков

«Форму будем изготавливать мы», – отмечает его слова агентство Interfax.

Жуков также добавил, что спортивным федерациям следует ускорить подачу заявок на спортсменов, которых они намерены отправить на Олимпиаду.

Напомним, российские спортсмены смогут участвовать в Зимних Играх в Пхёнчхане, но только в статусе нейтральных «олимпийских спортсменов из России». Главное условие: до этого они не должны были быть замечены в нарушении правил соревнований.

О своем желании принять участие в играх в Пхёнчхане-2018 уже заявили лыжники и саночники. Владимир Путин также заявил, что власти не будут препятствовать желанию спортсменов поехать на Зимнюю Олимпиаду.