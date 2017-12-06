Путин прокомментировал отстранение сборной России от Олимпиады-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не будут препятствовать участию российской сборной в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», — сказал президент, добавив, что ни в одной стране мира не предусмотрена коллективная ответственность.

По мнению главы государства, выводы комиссии МОК основаны на показания человека, «психическое состояние которого вызывает вопросы». Он имеет в виду информатора WADA Григория Родченкова.

Ранее глава государства официально подтвердил свое участие в президентских выборах 2018 года. Напомним, Международный Олимпийский комитет 5 декабря решил, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Южной Корее только под нейтральным флагом. Это означает, что на Олимпиаде не будет звучать российский гимн. В свою очередь ВГТРК не будет транслировать Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане на «России 1» и других каналах, принадлежащих холдингу.