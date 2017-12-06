ВГТРК не покажет Олимпиаду-2018 без участия российской сборной

ВГТРК не будет транслировать Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане на «России 1» и других каналах. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу.

Гендиректор холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко заявлял, что Олимпийские игры могут быть не столь интересны зрителям без участия национальной сборной. Что касается «Первого канала» и «Матч ТВ», то их представители пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета принял решение отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в 2018 году. Российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.