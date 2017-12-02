«Зенит» выиграл у «Урала» в последнем домашнем матче в году
Последний домашний матч в этом году завершился для «Зенита» победой на футбольным клубом «Урал». Второго декабря на арене «Санкт-Петербург» сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.
Победный гол в ворота «Урала» забил «зенитовец» Александр Кокорин на 76 минуте встречи.
Благодаря удачной игре в этом матче сине-бело-голубые смогли вернуть себе вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Теперь на счету у «Зенита» 36 очков. От лидера соревнования «Локомотива» он отстает всего на три очка.
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