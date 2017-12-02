«Зенит» выиграл у «Урала» в последнем домашнем матче в году

Благодаря удачной игре в этом матче сине-бело-голубые смогли вернуть себе вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Теперь на счету у «Зенита» 36 очков. От лидера соревнования «Локомотива» он отстает всего на три очка.