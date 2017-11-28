Появился официальный плакат ЧМ-2018 со Львом Яшиным

Появилось изображение официального плаката ЧМ-2018 по футболу. На постере изображен легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.

Помимо этого стало известно, что Петербург на финальной жеребьевке представит пилот-инструктор и командир авиационного корабля Владимир Воробьев. Помимо своей основной работы, Воробьев регулярно перевозит петербургский футбольный клуб "Зенит" в города России и Европы, страстным поклонником которого он является.

Городские садовники высадят 8 миллионов цветов к чемпионату мира по футболу, который пройдет в в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны, в том числе в Петербурге.