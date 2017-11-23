Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Россия уступила Норвегии в общем медальном зачете на Олимпийских играх — 2014 после того, как комиссия МОК аннулировала результаты российских скелетонистов.

В рамках антидопингового расследования российская сборная лишилась одной золотой, трех серебряных и двух бронзовых медалей. И, хотя по количеству золота спортсмены РФ все еще лидируют, в общем зачете у России стало меньше медалей, чем у норвежской команды, которая автоматически получила несколько российских наград. В итоге у Норвегии 31 медаль (11, 7, 14), у России — 21 (11, 5, 5). Теперь команда из РФ рискует потерять и второе место: у следующей за ней Канады всего 25 медалей, но меньшее количество золота (10).

Ранее комиссия МОК заявила, что спортсмены сборной России по скелетону должны вернуть золотые медали Олимпиады в Сочи 2014 года.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала российских скелетонистов Александра Третьякова, Елену Никитину, Марию Орлову и Ольгу Потылицыну виновными в нарушении антидопинговых правил. Никитина должна вернуть бронзовую медаль игр, а Третьяков — золотую. Кроме того, всех четырех спортсменов пожизненно дисквалифицировали от участия во всех Олимпийских играх.

По материалам "ДП"