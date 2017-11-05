Пользователи соцсетей оценили новую форму Сборной России по футболу для ЧМ-2018

На Чемпионат мира по футболу 2018 российская сборная наденет красные футболки и белые спортивные трусы, над дизайном которых работали в Adidas. Внешний вид формы формы напоминает о форме сборной СССР, в котором наша команда играла на чемпионате Европы в 1988 – тогда мы дошли до финала, но проиграли команде Нидерландов.

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  • https://www.facebook.com/Sbornaya/

  • https://www.facebook.com/Sbornaya/

Мы собрали реакцию пользователей соцсетей на новую форму российской сборной.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. 11 городов примут у себя матчи чемпионата – в их числе и Петербург.


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