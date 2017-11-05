Пользователи соцсетей оценили новую форму Сборной России по футболу для ЧМ-2018
На Чемпионат мира по футболу 2018 российская сборная наденет красные футболки и белые спортивные трусы, над дизайном которых работали в Adidas. Внешний вид формы формы напоминает о форме сборной СССР, в котором наша команда играла на чемпионате Европы в 1988 – тогда мы дошли до финала, но проиграли команде Нидерландов.
Мы собрали реакцию пользователей соцсетей на новую форму российской сборной.
Всё новое, давно забытое старое pic.twitter.com/Qrh0S5uStM— Vladislav Kuznetsov (@zts668) 4 ноября 2017 г.
Так вот она pic.twitter.com/nXLlEKo6QM— Redline (@Redline26685496) 4 ноября 2017 г.
увольте дизайнера, он остался в компании Луч 1963 года...— 2ooza (@2ooza) 4 ноября 2017 г.
adidas просто злые на нас что чемпионат достался нам и решили поднасрать на последок.Вот и отомстили нам.Форма говно,не надо сантиментов!— BarZet@Messi (@artur_barc) 4 ноября 2017 г.
Цвет кремлевской стены был очень оригинальным, особенным на фоне других сборных. А сейчас, какая-то Австрия. Жаль— Дима (@_onvamnedimon8) 4 ноября 2017 г.
Шикарная формочка! Я в восторге! Только коням педальным может не нравиться такая крутая формочка! Вперёд, к победе, любимки!— duradulova (@duradulova) 4 ноября 2017 г.
Отличная форма! Сейчас модно делать в ретро стилистике. Ливерпуль в этом сезоне играет тоже в форме Ливерпуля 60-ых и никто не бухтит.— Stas (@Stas1000000000) 5 ноября 2017 г.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. 11 городов примут у себя матчи чемпионата – в их числе и Петербург.
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