Пользователи соцсетей оценили новую форму Сборной России по футболу для ЧМ-2018

На Чемпионат мира по футболу 2018 российская сборная наденет красные футболки и белые спортивные трусы, над дизайном которых работали в Adidas. Внешний вид формы формы напоминает о форме сборной СССР, в котором наша команда играла на чемпионате Европы в 1988 – тогда мы дошли до финала, но проиграли команде Нидерландов.