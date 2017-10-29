«Зенит» уступил «Локомотиву» в домашнем матче

«Локомотив» разгромил «Зенит» в домашнем матче чемпионата России по футболу со счетом 0:3. Встреча состоялась на арене «Санкт-Петербург».

Все три гола петербуржцы пропустили во втором тайме: на 58-й, 69-й и 77-й минутах. Дважды в ворота «Зенита» попал перуанец Джефферсон Фарфан, в третий раз – Алексей Миранчук.

Поражение сине-бело-голубых только упрочило лидерские позиции «Локомотива» общей сетке чемпионата. Однако петербургский клуб проигрывает уже второй матч Чемпионата России подряд. Теперь он занимает второе место в турнирной таблице и уступает «Локомотиву» три очка в общем зачете.

Впереди у «Зенита» еще две матча: против «Рубина» в чемпионате России и «Ресуенбурга» (Норвегия) в Лиге Европы. Обе игры состоятся на выезде.