Фанаты «Зенита» избили экс-игрока клуба Панова за шарф «Спартака»
Фанаты «Зенита» атаковали экс-форварда клуба и бывшего игрока сборной России Александра Панова после матча со «Спартаком» в Петербурге. Об этом в ночь на понедельник, 7 августа, сообщило издание «Чемпионат.com». Издание предполагает, что агрессию фанатов вызвала прогулка Панова в шарфе «Спартака».
Панов болеет за московский клуб. У него даже есть абонемент на домашние матчи «Спартака» в этом сезоне. «Я приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Здесь у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться», — говорил экс-футболист перед матчем.
Позже он прокомментировал нападение порталу «Звезда», сказав, что мстить своим обидчикам не намерен и зла ни на кого не держит. «Нет, я совершенно не обижаюсь на фанатов. Большая часть из них были нормальные ребята, и они нормально все это восприняли. Никаких мер предпринимать не буду. », — заявил Панов.
«Зенит» 6 августа обыграл московский «Спартак» в матче четвертого тура чемпионата России. Встреча на стадионе «Санкт-Петербург» закончилась с разгромным счетом 5:1. В составе сине-бело-голубых голами отметились Александр Кокорин (на 36-й минуте), Александр Ерохин (на 45-й), Доменико Кришито (на 57-й), Далер Кузяев (на 63-й). Автогол забил вратарь «Спартака» Артем Ребров. Красно-белые смогли ответить зенитовцами всего одним голом. Его закатил с пенальти Квинси Промеса на 71-й минуте матча.
Матч «Зенит» — «Спартак» смотрели более 53,5 тыс. зрителей, что стало рекордом посещаемости арены. Сейчас «Зенит» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата, «Спартак» с пятью находится лишь на 10-й строчке.
По материалам «ДП».
Фото: Twitter
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