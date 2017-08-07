Фанаты «Зенита» атаковали экс-форварда клуба и бывшего игрока сборной России Александра Панова после матча со «Спартаком» в Петербурге. Об этом в ночь на понедельник, 7 августа, сообщило издание «Чемпионат.com». Издание предполагает, что агрессию фанатов вызвала прогулка Панова в шарфе «Спартака».

Панов болеет за московский клуб. У него даже есть абонемент на домашние матчи «Спартака» в этом сезоне. «Я приехал в Петербург, и люди относятся вполне адекватно. Здесь у меня нет ощущения, что мне нужно чего-то бояться», — говорил экс-футболист перед матчем.

Позже он прокомментировал нападение порталу «Звезда», сказав, что мстить своим обидчикам не намерен и зла ни на кого не держит. «Нет, я совершенно не обижаюсь на фанатов. Большая часть из них были нормальные ребята, и они нормально все это восприняли. Никаких мер предпринимать не буду. », — заявил Панов.