Из-за ливня на «Зенит-арене» во время матча протекла крыша

Пользователи сети выложили в интернет фотографии протекшей крыши «Санкт-Петербург арены» — это произошло во время матча «Зенит» — «Рубин». Напомним, в субботу, 22 июля в городе прошел сильнейший ливень с градом, некоторые улицы затопило. Сама встреча между «Рубином» и «Зенитом» закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Видео с протекшей крышей также выложил портал «Спорт-Экспресс».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В России появилась вторая «Зенит-Арена» за 41 тысячу рублей

Стало известно, когда для петербуржцев откроется новый Яхтенный мост

Инженер стадиона «Зенит-Арена» — анонимно о стройке века

На «Зенит-Арену» выделили еще 2 млрд рублей

Руфер забрался на крышу «Зенит-Арены»

Путин назвал строительство «Зенит-Арены» «очень печальной историей»

Бывшего вице-губернатора Петербурга задержали по делу о хищениях на «Зенит-Арене»

В Петербурге митрополит освятил «Зенит-Арену»