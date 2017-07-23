Из-за ливня на «Зенит-арене» во время матча протекла крыша
Пользователи сети выложили в интернет фотографии протекшей крыши «Санкт-Петербург арены» — это произошло во время матча «Зенит» — «Рубин». Напомним, в субботу, 22 июля в городе прошел сильнейший ливень с градом, некоторые улицы затопило. Сама встреча между «Рубином» и «Зенитом» закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Видео с протекшей крышей также выложил портал «Спорт-Экспресс».
Журчат ручьи на Крестовском. #ЗенитРубин #РФПЛ pic.twitter.com/n59B5VsP5S— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 июля 2017 г.
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