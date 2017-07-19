«Зенит» ищет футболистов в интернете

Футбольный клуб «Зенит» в среду, 19 июля, опубликовал в интернете вакансию профессионального футболиста. Она называется «Спортсмен-инструктор». От соискателя требуется высшее физкультурное образование, знание английского языка и опыт работы в европейских профессиональных футбольных клубах не менее 3 лет.

Работать придется ненормированно. Сотруднику предоставят жилье и зарплату от 40 тыс. рублей. Спортсмен должен будет выполнять индивидуальный план подготовки, тренировочных и соревновательных задач.

«Зенит» закончил прошлый сезон чемпионата России по футболу на третьем месте в турнирной таблице. В первом туре первенства этого сезона петербургский клуб в гостях обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

Ранее стало известно о появлении в России второй «Зенит-арены» за 41 тысячу рублей.

По материалам «ДП».