«Зенит» представил нового главного тренера

Футбольный клуб «Зенит» официально представил своего нового главного тренера – итальянца Роберто Манчини. Специалист прибыл в Петербург, где на площадке «Ленинград центра» прошла его презентация.

Главным тренером петербургского клуба Манчини был назначен 1 июня. По данным ТАСС, его зарплата на этом посту составит 4,5 млн евро в год. Контракт с Манчини рассчитан на 3 года, при этом документ допускает возможность продления еще на 2 года.

Роберто Манчини тренировал такие футбольные команды как «Манчестер Сити» (Англия), «Галатасарай» (Турция), итальянские «Фиорентину», «Лацио» и «Интер». Под его руководством клубы завоевали множество различных наград, среди которых Суперкубок Италии, Кубок Турции, Кубок и Суперкубок Англии и другие.