«Зенит» стал соседом «Реала» и «Манчестера Юнайтед» в списке самых богатых клубов мира

Петербургский футбольный клуб «Зенит» оказался единственным из России, который вошел в рейтинг 50 самых дорогих футбольных брендов в мире. Об этом сообщил официальный сайт консалтинговой компании Brand Finance. Российский клуб занял в рейтинге 40-е место и оценивается в $154 млн.

«Зенит» оказался в этом списке впервые с 2012 года. В свою очередь, почетное первое место досталось английскому клубу «Манчестер Юнайтед» (стоимость $1 млрд и $733 млн), на втором месте мадридский «Реал» ($1,419 млрд), первую тройку замыкает испанская «Барселона» ($1,418 млрд).

В общей сложности в рейтинге находятся 18 клубов из Англии, 7 из испании, 14 немецких, четыре французских и пять итальянских, а также один клуб из Голландии.

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