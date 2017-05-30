На «Зенит-арене» уложили новый газон
Укладка нового газона на стадионе Крестовского острова в Петербурге завершилась во вторник, 30 мая. Фотографии обновленного поля выкладывают в соцсетях.
Свежий газон для арены поставила компания Queens Grass International, которая базируется в Гатчине. Установку финансируют футбольный клуб «Зенит» и компания «Бамард», ответственная за предыдущий газон. По данным «Фонтанки», поле стоит более 21 миллиона рублей.
Ну что, Питер, встречай новое поле! На “Санкт-Петербург Арене” завершена укладка рулонного газона. pic.twitter.com/Ww5UPhjoTU— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 30 мая 2017 г.
Напомним, что Кубок Конфедераций в Петербурге пройдет с 17 июня по 2 июля. Именно к нему спешно поменяли травяное покрытие на арене «Санкт-Петербург», более известной в народе как «Зенит-арена». Скандал вокруг злополучного газона начал разгораться еще 10 мая. Тогда сначала появилось сообщение, что «Зенит» отказался проводить последний домашний матч чемпионата России на «Зенит-арене» из-за неудовлетворительного состояния газона и сыграет против «Краснодара» на привычном стадионе «Петровский». Через несколько часов в пресс-службе клуба опровергли эту информацию и уверили, что матч 17 мая пройдет на новой арене. Затем председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, чьей компании принадлежит «Зенит», посетовал, что поле «оставляет желать лучшего» и на нем «реально получить травму».
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