«Зенит» может построить еще один стадион в Петербурге

Руководство футбольного клуба «Зенита» планирует построить в Петербурге еще один новый стадион вместимостью 20 тысяч зрителей. Об этом 29 мая сообщили несколько изданий со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по физкультуре и спорту администрации города Николая Растворцева.

Предполагается, что арену построят на юге Петербурга, на окраине района Купчино. Стадион планируется в качестве резервной площадки для матчей и тренировок «Зенита».

Надо отметить, что официального подтверждения со стороны руководства клуба пока нет. Между тем, на новом «Санкт-Петербург» на Крестовском острове (в народе и СМИ упрямо называемом «Зенит-Ареной») продолжаются всевозможные строительные работы, а также на прошлой неделе после нескольких казусов и скандалов поменяли газон.