Новый газон на стадионе «Зенит-арена» будет стоить более 21 млн рублей

Реальная стоимость нового газона на арене «Санкт-Петербург», более известного в народе как «Зенит-арена», будет превышать 21 миллион рублей. Об этом изданию «Фонтанка» сообщил источник в комитете по строительству.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Зенит» и компания «Бамард», ответственная за постилку предыдущего газона на арене «Санкт-Петербург», совместно возьмут на себя расходы по установке нового поля, а сумма оглашалась на 7 миллионов меньшая.

По словам вице-губернатора Владимира Кириллова, новый газон на стадионе появится 28 мая. Кубок Конфедераций в Петербурге пройдет с 17 июня по 2 июля.

В понедельник на новом стадионе началось срезание травы. Напомним, скандал начал разгораться еще 10 мая. Тогда сначала появилось сообщение, что «Зенит» отказался проводить последний домашний матч чемпионата России на «Зенит-арене» из-за неудовлетворительного состояния газона и сыграет против «Краснодара» на привычном стадионе «Петровский». Через несколько часов в пресс-службе клуба опровергли эту информацию и уверили, что матч 17 мая пройдет на новой арене. Затем председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, чьей компании принадлежит «Зенит», сетовал, что поле «оставляет желать лучшего» и на нем «реально получить травму».