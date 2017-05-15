Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин ответил на претензии к газону «Зенит-арены»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, курировавший достройку арены на Крестовском острове, сегодня в саркастическом ключе ответил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру на его претензии по газону арены.

«Не видел Алексея Борисовича в бутсах и на газоне», – прокомментировал Албин в Facebook запись общественного деятеля Ирины Лавренович.

Ранее Миллер, чьей компании принадлежит футбольный клуб «Зенит», сетовал, что поле «оставляет желать лучшего» и на нем «реально получить травму».

Скандал начал разгораться еще 10 мая. Тогда сначала появилось сообщение, что «Зенит» отказался проводить последний домашний матч чемпионата России на «Зенит-арене» из-за неудовлетворительного состояния газона и сыграет против «Краснодара» на привычном стадионе «Петровский». Через несколько часов в пресс-службе клуба опровергли эту информацию и уверили, что матч 17 мая пройдет на новой арене.