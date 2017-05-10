У хоккеистов СКА появится своя ледовая арена

Правительство Петербурга одобрило выделение хоккейному клубу СКА земельного участка площадью 33,5 тыс. м2 в Московском районе, на проспекте Юрия Гагарина. Хоккейный клуб СКА планирует построить на этом участке крытый спортивный комплекс общей площадью 25 тыс. квадратных метров, сообщила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

Комплекс будет включать ледовую арену с трибунами на 2 тысяч мест для зрителей, ледовую арену без трибун, центр хоккейной подготовки, 25-метровый бассейн на четыре дорожки и тренажерный зал. Заявленный срок строительства объекта — 3,5 года.

В прошлом году президент клуба СКА Геннадий Тимченко заявлял журналистам, что клуб намерен построить в Петербурге новую ледовую арену рядом с СКК, в районе проспекта Юрия Гагарина. По его словам, арену предполагается сделать многофункциональной, с возможностью проведения концертов.

По информации издания «Деловой Петербург»