«Зенит» опроверг перенос матчей на «Петровский»

В ФК «Зенит» опровергли появившуюся еще сегодня утром информацию о переносе матча с командой «Краснодаром» на «Петровский» стадион.

«Матч состоится на новом стадионе на Крестовском острове. На данный момент нет никакой информации о переносе матча. На данный момент он планируется на новой арене»,- заявили в пресс-службе футбольного клуба.

Ранее сообщалось, что петербургская команда-бренд успела провести два матча на новой арене, однако каждый раз тренеры и игроки «Зенита» жаловались на качество поля. Руководство клуба в итоге приняло решение перенести игру с «Краснодаром», запланированную на 17 мая, на старый и привычный стадион «Петровский».

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