Наставник «Зенита» вошел в топ лучших тренеров

Наставник "Зенита" Мирча Луческу вошел в число лучших футбольных тренеров мира по версии ведущего спортивного издания Франции L'Equipe.

Луческу, занявший 35 место, завоевал 33 трофея, в том числе — чемпионские кубки в трех странах (Румынии, Турции и Украине), два европейских титула — Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России вместе с "Зенитом". Румын опередил таких специалистов, как Мануэль Пеллегрини (36-е место), Луи ван Гал (37-е место) и Луис Фелипе Сколари (41-е место).

Возглавил рейтинг бывший тренер "Барселоны" и "Баварии" Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "Манчестер Сити". Французское издание не оставило без внимания тот факт, что с 2008 по 2012 год испанец у руля "Барселоны" завоевал 14 трофеев. Каталонский специалист опередил главного тренера "Челси" Антонио Конте, занявшего второе место, и Диего Симеоне, который тренирует "Атлетико".

В первую десятку также входят Карло Анчелотти ("Бавария"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Йоахим Лёв (сборная Германии), Зинедин Зидан ("Реал"), Леонарду Жардим ("Монако") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").

По материалам «Делового Петербурга»

 

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