FIFA о стадионе на Крестовском: «В целом мы удовлетворены»

Заключительный инспекционный визит специалистов FIFA проходит на новом стадионе на Крестовском острове 27 февраля. В целом чиновники Международной футбольной ассоциации остались довольны увиденным.

Делегацию возглавили генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Также присутствовали вице-губернаторы Игорь Албин и Владимир Кириллов. Специальным гостем стал бывший капитан «Барселоны» и трехкратный победитель Лиги чемпионов Карлес Пуйоль.

«Сегодня утром у нас состоялось общепленарное заседание, на котором мы обсудили вопросы, связанные не только со стадионом, но и с подготовкой города к турниру в целом. Наши эксперты сейчас разошлись по всему стадиону. Есть еще рабочие вопросы, но я уверен, что к Кубку конфедераций мы подойдем во всеоружии», – заявил Сорокин.

«Это последний инспекционный визит перед проведением Кубка конфедераций. Сейчас мы переходим на операционный этап, когда все конструктивные элементы выполнены и мы можем судить о том, каким образом будет функционировать стадион во время матчей. Для меня большое удовольствие стоять перед вами уже без строительной каски и говорить уже исключительно о футболе. В целом мы удовлетворены», – подчеркнул Колин Смит.

Ранее Игорь Албин заявил, что футбольное поле, находящееся сейчас не в лучшем состоянии, будет приведено в порядок к первой игре «Зенита» на новом стадионе 21 апреля против «Урала».

По материалам «Фонтанки.ру»