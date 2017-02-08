В Петербурге намерены провести летние Олимпийские игры-2028

Петербург может претендовать на проведение летней Олимпиады 2028 года. Об этом заявил президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков.

Предложение уже поддержали заместитель председателя правительства Дмитрий Козак и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Градоначальник напомнил, что Петербург еще в 90-х претендовал на Олимпийские игры-2004. Но, как заявил Полтавченко, «спустя 20 лет спустя мы стали совершенно другим мегаполисом»: с обновленным аэропортом, скоростными автомагистралями и спортивными аренами.

На очереди — строительство Дворца единоборств, Восточного скоростного радиуса и других проектов, рассказал Полтавченко. И заключил: «Рано или поздно в небе над Санкт-Петербургом обязательно зажжется чаша олимпийского огня».