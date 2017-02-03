Назначен новый капитан «Зенита»

У «Зенита» новый капитан — им назначен 28-летний нападающий Артем Дзюба. Об этом накануне заявил главный тренер клуба Мирча Луческу.

Дзюба стал первым спартаковским воспитанником, получившим капитанскую повязку в «Зените». Из московского клуба он перешел летом 2015 года и отыграл за сине-бело-голубых 19 матчей, в которых забил восемь голов.

Добавим, что на днях «Зенит» купил нового игрока — защитника английского «Челси» Бранислава Ивановича. Зарплата футболиста составит 5 млн евро в год.