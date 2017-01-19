Мутко: «Зенит-Арена» требует еще двух миллиардов рублей

Для того, чтобы адаптировать строящийся стадион на Крестовском острове к требованиям ФИФА, нужно еще полтора-два миллиарда рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Мутко отметил, что доводить арену до конца будут все вместе: город, ФК «Зенит» и ФИФА. И заявил, что футбольный клуб уже назвал сумму, которую выделит на достройку, однако раскрывать конкретные цифры чиновник не стал.

Мутко также подчеркнул, что для чемпионата Европы в 2020 году «ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов».

Добавим, что в конце декабря сроки сдачи стадиона сдвинули на 23 марта. Весной на арене пройдут первые игры, а в июне — Кубок конфедераций.