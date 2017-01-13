5 фактов о новом игроке «Зенита» Йоане Молло

Йоан Молло начал карьеру в клубе «Монако». 18 октября 2008 года он дебютировал в матче против «Ниццы». 7 февраля 2009 года забил первый гол за «Монако». Всего в чемпионатах Франции с 2008 по 2010 года Молло провёл 42 матча и забил 2 гола.

С 2008 по 2010 год выступал за молодежную сборную Франции. Он выступал с такими игроками, как Мусса Сиссоко, Мамаду Сако, Антуан Гризманн и Янн Мвила.

В 2015 году Молло перешел в «Крылья Советов». Во втором матче за клуб он отметился тремя голевыми передачами на «Петровском» против «Зенита». Вскоре он стал лидером РФПЛ по числу острых передач. Также его признали одним из самых эффективных дриблеров чемпионата.

Йоан Молло считается один из самых стильных игроков РФПЛ. В одном из сезонов он играл в эксклюзивных бутсах с рисунками, посвященными героям комиксов про Бэтмена, а его ирокез стал фирменным знаком.



В Самаре футболист известен своими эпатажными поступками. Он подарил украшение из драгоценностей клубной садовнице, а после этого просил перечислить часть его зарплаты агрономам стадиона «Металлург» за то, что те идеально подготовили газон к матчу.

Фото: Sports.ru, Readfootball