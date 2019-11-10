Подозреваемый в убийстве своей студентки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом сообщил ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев 9 ноября.
Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ оформил явку с повинной
«Мой подзащитный оформил явку с повинной», – заявил он. Адвокат считает, что преступление было совершено «под влиянием сильных факторов, возможно, состояния патологического опьянения или аффекта». После признательных показаний, Олег Соколов предпочел воспользоваться 51 статьей Конституции и хранить молчание.
Меру пресечения ему будут избирать в понедельник, 11 ноября.
Напомним, вчера, 9 ноября, из реки Мойки спасли пожилого мужчину, в рюкзаке которого были найдены женские отрубленные руки. Задержанный мужчина оказался доцентом СПбГУ и историком Олегом Соколовым. После он дал признательные показания. Выяснилось, что Соколов убил 24-летнюю Анастасию Ещенко, свою студентку, несколько дней назад. Тело девушки все это время находилось в его квартире.
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