Подозреваемый в убийстве девушки доцент СПбГУ оформил явку с повинной

Напомним, вчера, 9 ноября, из реки Мойки спасли пожилого мужчину, в рюкзаке которого были найдены женские отрубленные руки. Задержанный мужчина оказался доцентом СПбГУ и историком Олегом Соколовым. После он дал признательные показания. Выяснилось, что Соколов убил 24-летнюю Анастасию Ещенко, свою студентку, несколько дней назад. Тело девушки все это время находилось в его квартире.



