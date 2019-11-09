Утром 9 ноября из реки Мойки вытащили пожилого мужчину. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки и травматический пистолет, сообщается на сайте СК по Петербургу.
Из реки Мойки спасли доцента СПбГУ Олега Соколова. В рюкзаке историка были найдены отрубленные женские конечности
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Фото: Википедия
По информации источника «Бумаги», задержанный мужчина – доцент СПбГУ и историк Олег Соколов. Из Мойки его спас мимо проезжающий таксист, на данный момент Соколова увезли в Мариинскую больницу с переохлаждением.
В квартире Олега Соколова на набережной Мойки нашли труп женщины. Как передает 47 news, жертвой стала 24-летняя Анастасия Ещенко, бывшая студентка Соколова. Девушка с отличием окончила Институт истории СПбГУ, а с 2016 года занималась репетиторством. Анастасия также писала научные работы совместно с преподавателем – «Российский посланник при дворе Жозефа Бонапарта в 1809 – 1812 гг.» и «Ранний период Наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена». Кроме того, последние три года они часто ездили в Москву в одном купе. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
«В Университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей», – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПбГУ.
Олег Соколов – российский историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, а также доцент СПбГУ, член научного совета Российского военно-исторического общества. Он является автором многочисленных статей по военной истории Европы XVII — начала XIX веков и исторических передач, вышедших в России, Франции, Великобритании, США, Испании и других странах. Его научная и общественная деятельность была отмечена орденом Почётного легиона.
Ранее студентка СПбГУ сообщила о жестоком избиении Соколовым, но дело до суда так и не дошло. «Я была тогда студенткой, почти ребенком, без связей, без денег, а у него в друзьях Батурин и много еще кто. У меня просто не было сил и возможностей двигать это дело. Вы не можете понять, какой ад я пережила. Врагу такого не пожелать. Мне сегодня больно это вспоминать…», — поделилась она.
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