Из реки Мойки спасли доцента СПбГУ Олега Соколова. В рюкзаке историка были найдены отрубленные женские конечности

Олег Соколов – российский историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, а также доцент СПбГУ, член научного совета Российского военно-исторического общества. Он является автором многочисленных статей по военной истории Европы XVII — начала XIX веков и исторических передач, вышедших в России, Франции, Великобритании, США, Испании и других странах. Его научная и общественная деятельность была отмечена орденом Почётного легиона.



Ранее студентка СПбГУ сообщила о жестоком избиении Соколовым, но дело до суда так и не дошло. «Я была тогда студенткой, почти ребенком, без связей, без денег, а у него в друзьях Батурин и много еще кто. У меня просто не было сил и возможностей двигать это дело. Вы не можете понять, какой ад я пережила. Врагу такого не пожелать. Мне сегодня больно это вспоминать…», — поделилась она.



