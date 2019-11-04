Собак-помощников инвалидов могут приравнять по статусу к поводырям. Такое предложение поступило от петербургских депутатов

В настоящее время в законе прописан только один вид служебных собак – собаки-поводыри, которые помогают незрячим. Однако люди с ограниченными физическими возможностями также используют собак-помощников, отмечают авторы законопроекта. «Такие собаки помогают людям, в частности, открывать и закрывать двери, ящики, приносить и подавать вещи, поднимать с пола упавшие предметы, включать и выключать свет и совершать другие действия, не представляющие сложности для полностью здоровых людей, но в ряде случаев почти невыполнимые для инвалидов», – сообщается в пояснительной записке.