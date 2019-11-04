Депутаты Законодательного собрания Петербурга выдвинули предложение дать собакам – помощникам инвалидов законный статус. Поправки в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» планируют ввести Анастасия Мельникова и Денис Четырбок, сообщает «Фонтанка».
Собак-помощников инвалидов могут приравнять по статусу к поводырям. Такое предложение поступило от петербургских депутатов
В настоящее время в законе прописан только один вид служебных собак – собаки-поводыри, которые помогают незрячим. Однако люди с ограниченными физическими возможностями также используют собак-помощников, отмечают авторы законопроекта. «Такие собаки помогают людям, в частности, открывать и закрывать двери, ящики, приносить и подавать вещи, поднимать с пола упавшие предметы, включать и выключать свет и совершать другие действия, не представляющие сложности для полностью здоровых людей, но в ряде случаев почти невыполнимые для инвалидов», – сообщается в пояснительной записке.
Депутаты считают, что собак-помощников необходимо приравнять к статусу поводырям. В таком случае инвалидам будут выплачивать компенсацию расходов на содержание хвостатых помощников. Отметим, что для поводырей сумма компенсации составляет 17,4 тыс. рублей в год. Кроме того, можно будет пускать собак-помощников «на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры», если у хозяина есть в наличии специальное удостоверение.
Эту федеральную инициативу депутаты обсудят и решат путем голосования, направить ли ее на рассмотрение в Госдуму.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.