Каждый второй подросток в России сталкивался с травлей в школе. О буллинге со стороны сверстников рассказали 52% опрошенных в возрасте от 10 до 18 лет — в первую очередь они жалуются на психологическую агрессию (32%) и физическую, проявляющуюся в толчках и побоях (26,6%).
Статистика дня: 52% подростков сталкивались с травлей в российских школах
По мнению подростков в возрасте от 16 до 18 лет, школьников чаще всего травят за их внешний вид (43,8%) или принадлежность по национальности (33,6%). Каждый пятый опрошенный (19,7%) говорит о случаях агрессии со стороны учителей. 22% респондентов заявили о буллинге учителей учениками. При этом 65% подростков считают атмосферу в своей школе дружелюбной.
Столкнувшись с агрессией в школе, 63% подростков расскажут об этом родителям, 29,9% — друзьям, 19,2% — учителю, а 15,2% предпочтут не говорить о произошедшем. В полицию обратятся только 0,5% российских школьников. В свою очередь школьники посоветуют тому, кто стал жертвой травли, рассказать об этом родителям (56,3%), обратиться за помощью к друзьям (23,6%) или учителям (20,2%), проявить агрессию в ответ (17,1%) или вообще никак не реагировать (24,8%).
Исследование провело агенство «Михайлов и Партнеры. Аналитика». В рамках проекта в сентябре 2019 года были опрошены 1057 респондентов в возрасте от 10 до 18 лет из 52 регионов России.
«Буллинг — это психологическое преследование, когда цель — это уничтожение, унижение личности и взятие контроля над ней. Обычно буллинг распространяется, когда структура социальной группы элементарная и люди думают, что так нормально, так было и будет всегда... Что касается агрессии детей в отношении учителей, это случаи чаще всего инструментальные: подростки провоцируют взрослого, снимают на смартфон унизительное или нелепое положение учителя и выкладывают его в Сеть. Им чаще всего эта манипуляция доставляет удовольствие. Позже многие начинают понимать, что унижают человека», — рассказал РБК директор Психологического института Российской академии образования Павел Сергоманов.
Напомним, российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок. Кроме того, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, а 44% отметили негативное влияние на образовательный процесс. Президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены, а в Госдуме предложили выдавать школьникам специальные «шкулфоны» для учебы. Предполагается, что гаджет будет защищать детей от буллинга в Сети.
Джона Хилл выступил режиссером нового документального сериала Un-filtered. Работа была снята для социальной сети Instagram в качестве одной из инициатив по борьбе с травлей в интернете. Кроме того, социальная сеть вводит новые функции, направленные на борьбу с буллингом в Сети.
Еще немного статистики. 55% россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. 65% россиян считают себя оптимистами, а каждый пятый житель России лечится от простуды чаем с малиной и куриным бульоном.
68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, а 77% российских школьников и студентов считают IT-профессии самыми перспективными.
К 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин. А вот среднестатистическая невеста в России «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет. Кроме того, 95% россиян испытывают стресс, 34% — постоянно.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.