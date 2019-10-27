Билеты на рейсы «Победы» подорожают на 5 евро – вместо обещанных 25

При этом «Победа» призвала пассажиров регистрироваться онлайн при вылете из-за рубежа. «Тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента», – заявил представитель лоукостера.



О том, что лоукостер начнет брать с пассажиров плату за регистрацию в зарубежных аэропортах стало известно год назад. Однако у клиентов есть возможность регистрироваться на сайте самостоятельно. «Для рациональных клиентов стоимость перелета не изменится, так как онлайн-регистрация остается бесплатной. Но если вы не хотите регистрироваться на сайте сами, специалист аэропорта за 25 евро сделает это за вас», — отметил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.