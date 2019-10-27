С 28 октября билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 5 евро, а не на 25, как ожидалось ранее, сообщают «Ведомости».
Билеты на рейсы «Победы» подорожают на 5 евро – вместо обещанных 25
Представитель «Победы» пояснил, что авиакомпания вынуждена включить в цену билета стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах. В иностранных компаниях, в отличие от российских, регистрация на стойке – отдельная услуга, не входящая в общие аэропортовые сборы. По этой причине авиакомпании платят аэропортам за регистрацию на стойке около 25 евро за одного клиента. Однако 8 октября Мосгорсуд запретил взимать дополнительную плату с пассажиров.
При этом «Победа» призвала пассажиров регистрироваться онлайн при вылете из-за рубежа. «Тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента», – заявил представитель лоукостера.
О том, что лоукостер начнет брать с пассажиров плату за регистрацию в зарубежных аэропортах стало известно год назад. Однако у клиентов есть возможность регистрироваться на сайте самостоятельно. «Для рациональных клиентов стоимость перелета не изменится, так как онлайн-регистрация остается бесплатной. Но если вы не хотите регистрироваться на сайте сами, специалист аэропорта за 25 евро сделает это за вас», — отметил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.
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