Калифорния станет первым штатом США, где запретят выступление диких животных в цирке и продажу меховых изделий

«Калифорния – лидер в вопросах благополучия животных, и сегодня это лидерство включило запрет на продажу меха. Но мы идем дальше. Мы заявляем всему миру, что прекрасным диким животным, таким как медведи и тигры, не место на трапециях, и они не должны прыгать сквозь огонь. Видео на YouTube демонстрируют, какими жестокими методами этих животных, часто разлученных с мамами в младенчестве, тренируют для выполнения опасных трюков. Это глубоко беспокоит», – заявил Ньюсом. Таким образом нарушителей будут штрафовать, исключением станет использование меха в религиозных обрядах и для чучел.



