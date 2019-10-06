Виновного в утечке личных данных 60 миллионов клиентов «Cбербанка» нашли. Им оказался 28-летний сотрудник

«Cбербанк» поделился результатами внутреннего расследования утечки данных клиентов, от которого, по данным СМИ, пострадали 60 млн клиентов. Виновного уже нашли – им оказался 28-летний сотрудник, пишет «Фонтанка».

«Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 04.10.2019 выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях», – рассказали в пресс-службе «Cбербанка» вечером 5 октября.

Работник«Cбербанка» дал признательные показания, с ним работают правоохранители. Угрозы утечки клиентских данных, помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка, нет. Герман Греф извинился перед пострадавшими: «От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания. Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора».