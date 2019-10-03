Отцы в декрете – о реакции родственников и друзей, лимите на мультфильмы и разговорах на детских площадках

В прошлом году лишь 2% мужчин в России взяли декретный отпуск по уходу за ребенком – и это при том, что возможность уйти в декрет для отцов появилась в 2007 году. Глава совета отцов Андрей Коченов заявил, что семьи соблюдают «старые добрые традиции», и он «категорически против» смены привычного порядка вещей. Однако эти стереотипы постепенно уходят в прошлое – мужчины все чаще готовы пожертвовать карьерой ради ребенка и с удовольствием делятся своим опытом и наблюдениями в соцсетях. «Собака.ru» поговорила с тремя папами, которые выбрали дом и пеленки, о мужском воспитании, насмешках и неожиданной сложности домашнего труда.

Юрий Сальников Раньше у меня был свой бизнес – я продавал аксессуары для телефонов, а моя супруга шила детские вещи. Когда она забеременела, мы сели, подумали и пришли к выводу, что ее бизнес более перспективный и лучше развивается, поэтому я полностью посвятил себя воспитанию ребенка, а она продолжила работать вскоре после родов. В России многие думают, что в декрете может сидеть только мама, а папа должен зарабатывать деньги. Я же считаю, что если заработок у мужчины меньше, то лучше уступить. Для меня это не стыдно, наоборот – я рад проводить больше времени с ребенком, пока супруга спокойно получает доход. Блог создал после того, как стал выкладывать много фотографий с сыном и заметил, что людям это интересно. Однажды я на две недели остался с ним один, потому что жена попала в больницу. Я был рядом 24 на 7: мы вместе просыпались, завтракали, ужинали, засыпали. Людям было любопытно, как я справляюсь, поэтому я начал потихоньку делиться в Instagram важной информацией. На детских площадках, когда мы гуляли с Федей, обращал внимание на разговоры мамочек, а когда встречался со своими друзьями-отцами, задавал им вопросы о воспитании. Один признался, что боится оставаться наедине с ребенком – ведь тот может покакать, и тогда придется менять подгузник. Мне это показалось странным, я начал писать посты с посылом «папы, не бойтесь, ничего сложного нет». Женщинам тоже интересно читать о том, как папа повседневно меняет памперсы, готовит для ребенка и ухаживает за ним, а не просто видит его вечером, придя с работы.

Родственники и близкие относятся к моему декрету хорошо, поддерживают, многие знакомые-мужчины задают кучу вопросов, потому что говорить об этом с другими людьми они просто стесняются. При этом им хочется проводить больше времени с детьми, но они не могут себе это позволить из-за необходимости соответствовать образу каменного неприступного мужика. Мой обычный день проходит так: просыпаемся, завтракаем, зубы Федя чистит только со мной вместе, потом, если погода позволяет, гуляем. Мы с сыном любим проводить время активно, поэтому часто играем дома, он помогает мне по хозяйству. Дальше все стандартно – дневной сон, обед, снова прогулка и ужин. На просмотр мультиков у нас лимит, я стараюсь показывать только отечественные – «Винни-пуха» или «Простоквашино». Перед сном купаемся, в ванной развлекаемся с водными игрушками, после чего ложимся спать.

Я бы посоветовал будущим отцам быть открытыми со своими женами, не строить из себя неприступных мужчин. Нужно обращать внимание на свою семью, помогать и не бояться. Мне лично нравится, когда супруга присылает сообщения: «Ты лучший, мне с тобой повезло», большинство мам в декрете не чувствуют такого. Подруга моей жены сидит в декрете, и ее муж, когда приходит с работы, говорит, что она весь день ничего не делала. Я тут всегда заступаюсь за девушек – воспитывать детей не так просто. Если мужчина посидит 2-3 недели со своим чадом, он поймет, что это настоящее испытание для женщин, им нужно помогать. В декабре у меня будет второй ребенок, снова мальчик – я рад, что семья увеличится. Жена немного жалеет, что не может проводить много времени с ребенком, так что, думаю, младшего сына мы будем воспитывать общими усилиями.

Евгений Кременецкий Мне 34 года, недавно я стал отцом. Раньше я работал в крупнейшей девелоперской компании России, но когда родился сын, у меня произошла глобальная переоценка ценностей: вместо ставки на карьеру отдал предпочтение семье. Решение было простым – я просто сделал то, чего хотел. Теперь я сижу дома с сыном и занимаюсь небольшим бизнесом. Конечно, доходы уменьшились, но зато я могу назвать себя счастливым человеком и нисколько не жалею об этом выборе. Жалею лишь, что в момент беременности моей жены мы сидели на работе до позднего вечера вместо того, чтобы наслаждаться жизнью.

Неожиданно для себя я стал папой-блогером: в Instagram зарегистрировался еще в 2014 году и долго ничего не писал туда, лишь изредка просматривал посты других людей. Более того, искренне не понимал, зачем выставлять свою жизнь напоказ. Но однажды я решил разместить новость о рождении сына и получил сотни поздравлений от друзей, знакомых, бывших коллег и даже от незнакомых людей, это было неожиданно и приятно. Спустя какое-то время я написал отзыв о роддоме и дал советы будущим родителям о том, как его выбрать. Это стало решающим моментом: мне писали, спрашивали подробности о роддоме и при этом подписывались на мой аккаунт. Я понял, что мой опыт может быть полезен другим и после этого начал рассказывать об отцовском воспитании и об образцовом родительстве. И тут мой блог обрел смысл – я решил стать примером для других отцов. Однажды я предложил запустить отцовский флешмоб «помоги маме», где участники брали бы на себя любую обязанность мам, чтобы облегчить их будни. Но акция не состоялась, большинство пап ответили: «Да что ей помогать? Она дома с ребенком сидит и ничего не делает!». Многие отцы совсем не понимают, что это сложнейшая работа! Мне хочется изменить такой мужской взгляд. Оба родителя должны участвовать в воспитании, а долг отца – предоставить матери время на себя.

За короткий период времени у меня появилось множество новых знакомых, в том числе и экспертов – педиатров, психологов, педагогов, воспитателей, организаторов детских праздников и просто опытных мам. Сейчас мы пробуем организовать футбольный турнир с участием отцов и детей района, в котором я живу. Уже давно существует местное сообщество мам, они проводят регулярные встречи и мастер-классы. Я написал им с предложением организовать мероприятие для пап, и за три часа мы набрали более 50 желающих! Теперь дело за организацией – посмотрим, что из этого выйдет. Отношение друзей меня удивило. Они разделились на два лагеря: тех, кто хвалил и поддерживал, и тех, кто насмехался. Многие говорят, что декретное время однообразно, но у нас все иначе. Рутину «проснулись-поели-поплакали-покакали» я разбавил путешествиями на автомобиле, времяпровождением на свежем воздухе, походами в кафе и прогулками в парках. Я сделал для себя множество открытий о городе, в котором живу более 15 лет. Дети так быстро растут, и хочется, чтобы эти моменты остались в памяти надолго. Когда решаешься стать отцом в декрете, нужно понять, что сидеть с ребенком — это тяжелый труд, требующий полной самоотдачи.

Сергей Пустрашов Мне 35 лет, а моему ребенку 8 месяцев, в декрете я с июля этого года до августа 2020-го. Моя специальность – слесарь по вентиляции, работаю на заводе. В отпуске по уходу за ребенком я во второй раз – 10 лет назад воспитывал дочь от первого брака. Тогда, конечно, это вызывало еще больше удивления: врачи в больницах только и говорили «Ничего себе!». Мать первого ребенка переводилась с одного места работы на другое, и не могла и не хотела сидеть дома долго. Второй жене я сказал, что все знаю, пеленки-распашонки для меня не в новинку, так что могу заняться воспитанием сам. Единственные трудности, с которыми мы столкнулись, это оформление нескольких дополнительных бумажек, бухгалтера, конечно, в шоке были – на нашем предприятии я стал вторым таким папой за долгие годы.

Мужчины у нас почему-то до сих пор думают, что это не мужское дело – лучше на рыбалку сходить или машину поремонтировать. Из-за этого дети отцов совсем не видят и гораздо больше привязаны к матерям. В нашем же случае ребенок получает максимальный объем любви, потому что с ним много времени провожу и я, и моя жена. Он чувствует защиту со всех сторон и поэтому ничего не боится. Друзья и родственники сначала не верили, некоторые даже отговаривали. Но особого негатива не было – как максимум удивлялись. Больше вопросов возникает, когда люди узнают имя ребенка – сына мы назвали Мысом, как природный объект.