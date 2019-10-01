Знакомьтесь, Максим Абрамов – 10-летний скейтер, потерявший обе ноги в пожаре, прославился своими трюками на весь мир

10-летний петербуржец Максим Абрамов стал первым российским спортсменом, видео с которым опубликовал в своем Instagram легендарный Тони Хоук и, пожалуй, самым известным на данный момент в мире ребенком-скейтбордистом с ограниченными возможностями. Но впервые в СМИ о Максиме писали гораздо раньше и по гораздо более грустному поводу – во время суда над его матерью. По ее недосмотру произошел пожар, в котором мальчик потерял обе ноги. «Собака.ru» поговорила с тренером Максима, президентом Федерации скейтбординга Петербурга Павлом Мушкиным и рассказывает полную историю юного спортсмена.

Жизнь Максима до скейтборда Десять лет назад Максим Абрамов родился в селе Солнечное в Амурской области, недалеко от Благовещенска. 31 марта 2011 года, когда ему было полтора, он попал в сильный пожар – СМИ сообщали, что мать оставила его одного в квартире, а ребенок, замерзнув, затянул в кровать старый обогреватель, который загорелся. Он получил ожоги самой тяжелой, четвертой степени, врачи областной больницы были вынуждены ампутировать ему обе ноги. «Пока везли его в больницу в Ивановке, боялись, умрет от болевого шока. Но мальчик выжил — у него оказалось очень сильное сердце», — вспоминала фельдшер, оказавшая мальчишке первую помощь. Родную мать лишили родительских прав и приговорили к трем годам тюрьмы (через год и три месяца она вышла по УДО). История стала резонансной и даже дошла до передачи «Пусть говорят», с помощью которой Максиму собрали 4,5 млн на лечение — а еще о нем узнала петербургская семья, которая после всех необходимых процедур забрала его к себе. Приемная мать Максима — Инна Лаллав, которая сейчас является владелицей сети кофеен «Даблби», в семье также есть дочь. В 2016 году в эфире Первого канала Максим встретился с известным на весь мир мотивационным спикером Ником Вуйчичем, который родился без рук и ног. А в 2018 году собственноручно вылитый крестик Максиму вручил Патриарх Кирилл.

Максим Абрамов и Ник Вуйчич

Как мальчик без ног начал кататься на скейтборде Максим стал использовать скейтборд как средство передвижения четыре года назад, тогда о карьере скейтбордиста он не помышлял. «Для него перемещение на доске стало решением многих проблем, – рассказал «Собака.ru» тренер Павел Мушкин. – На коляске передвигаться сложнее и менее весело для ребенка. Познакомились мы в 2016 году – я организовал строительство первого бетонного скейт-парка в Петербурге, в нем мы проводим бесплатные открытые занятия для всех желающих. Максим жил рядом, и в какой-то момент родители привели его к нам. Увидев его, я решил рассказать, чего он может добиться – и показал ему несколько видео с такими же ребятами, как он, только постарше, скейтерами с ограниченными возможностями из Америки, Бразилии. Они популярны, вдохновляют людей по всему миру и летают не хуже остальных спортсменов, я сказал Максу, что он может также. Он, конечно, удивился – о скольжении по перилам, прыжкам через ступеньки и других крутых штуках он тогда ничего не знал, но сразу заинтересовался. Начали мы с общих тренировок дважды в неделю, а через несколько месяцев приступили к занятиям посерьезнее. Вскоре, чтобы поддержать его, я стал снимать с ним видео и выкладывать в Instagram».

Павел Мушкин и Максим Абрамов

Как выстраивалась система тренировок «Я занимаюсь тренерством уже 10 лет – работаю с людьми любых возрастов, у меня бывали даже семьи в полном составе: мамы, папы, дети, дедушки и бабушки. До Макса опыта работы с людьми с ограниченными возможностями у меня не было, но я особо не сомневался – во многом, потому что уже видел в сети таких ребят, как он. Конечно, техника немного другая, адаптированная, но скейтбординг – в принципе очень индивидуальный вид спорта, в нем постоянно изобретаются новые трюки, нет какого-то предела, есть масса разных направлений и способов реализации. Так что все зависит от самого ребенка – а Макс очень способный и сильный парень, он быстро схватывает. Так что не скажу, что его учить мне сложнее, чем кого-то другого».

Какой он, Максим Абрамов? «Он очень позитивный мальчик, почему – для меня загадка, меня это удивляет и вдохновляет. Сейчас мы путешествуем вместе, ездим на соревнования, поэтому много общаемся – я стараюсь прививать ему хорошие качества. Он особенный ребенок, все вокруг его постоянно холят и лелеют, редко ругают, он к этому привык. Я же стараюсь рассказывать ему, что нужно быть внимательным не только к себе, но и к другим людям, пытаюсь отучать от манипуляций. До последнего времени он не очень охотно брался за сложные задачи: терял интерес, если что-то не получалось с первого или второго раза. Но сейчас это постепенно меняется: он увидел, что людям интересны трюки, которые он делает, и начал относится к работе серьезнее. Уровень у него уже довольно высокий – Тони Хоук не стал бы писать о Максе, если бы сделанный им трюк не был бы крутым. Но это был как раз один из таких моментов небольшой борьбы: я видел, что парень может это сделать, если постарается, а он сопротивлялся. Но после нескольких дней работы я снял, выложил, и видео выстрелило – Хоук опубликовал его с подписью «мой любимый скейтер», потом на него обратил внимание Юрий Дудь. После этого, мне кажется, Максим понял, что чтобы сделать что-то по-настоящему классное, нужно приложить усилия. Конечно, никто из нас такого не ожидал – Тони впервые опубликовал видео с российским скейтером. Еще недавно у Макса были 2 000 подписчиков, через час после поста Тони их стало 15 000, а сейчас уже 40 000».