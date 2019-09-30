Суд в Петербурге прекратил уголовное дело священника, отказавшегося лечить дочь с ВИЧ

Красносельский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело священника Георгия Сычева и его жены Елены. Они обвинялись в причинении смерти по неосторожности и заведомом оставлении без помощи человека, находящегося в опасном для здоровья или жизни состоянии — отказались от лечения своей приемной дочери с ВИЧ, зная о болезни девочки, но не обращаясь к медикам по религиозным соображениям.

Ранее семья обвинялась в совершении преступлений, предусмотренными ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии. Уголовное дело возбудили после того, как в августе 2017 года в Петербурге умерла 10-летняя Наташа, приемная дочь Сычевых, с рождения имеющая ВИЧ-положительный статус. Родители отказались лечить ее по религиозным соображениям, зная о ее болезни.

Ходатайство о прекращении уголовного дела было заявлено стороной защиты — слушание проходило в закрытом режиме. Уголовное преследование было прекращено «в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной отвественности» — подсудимые и государственный обвинитель не возражали против решения суда. «Они обвинялись в преступлениях небольшой тяжести», — уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«Вполне возможно, после этой истории будет заявление или обращение о том, что медицина – это хорошо. Но прислушиваться к нему никто не будет. Дело в том, что сейчас в РПЦ никто не соблюдает формально обязательные к применению постановления, если они не связаны с деньгами. Помогать отцу Георгию тоже будут вряд ли. Обычно, если кого-то из священнослужителей в чем-то обвиняют, церковь поступает, как армия или полиция – человека увольняют задним числом и говорят: "Все, это не наш"», – комментировали ранее ситуацию представители духовенства.