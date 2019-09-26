Россиянам запретили курить, зажигать свечи и жарить шашлыки на балконах

С 1 октября россияне больше не смогут курить на балконах, зажигать свечи или жарить шашлыки. Правительство России утвердило изменения в правилах противопожарного режима, которые запрещают использовать»открытый огонь» на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

«Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», — рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС, которое выступило инициатором изменений.

Однако в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации, определение «открытого огня» не дается. Предположительно, под него подходит использование зажигалок и спичек — в частности и для закуривания. При этом сообщается, что изменения не коснутся специальных мест для курения.

Правилами также установлены новые требования к обеспечения пожарной безопасности в медицинских учреждениях и кинотеатрах. В кинозалах перед началом показа будут информировать зрителей о действиях в случае возникновения пожара, а в больницах пройдет «перестановка» палат для детей и тяжелобольных — их начнут размещать преимущественно на первых этажах.

В 2017 году Верховный суд России признал право жильцов многоквартирных домов на компенсацию — в том случае, если им мешает табачный дым от курящих соседей. «Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — отметили тогда судебные органы.